Enrico Varriale fa causa alla Rai per essere reintegrato | “Fatemi tornare a condurre”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)si è rivolto al giudice del lavoro pera tutti gli effetti in Rai. Il quotidiano Repubblica fa sapere che il giornalista napoletano ha chiesto al tribunale di Roma di riavere il suo posto in onda, quello di conduttore della tv pubblica. Il giornalista è accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Il gip Monica Ciancio aveva disposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dpersona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”, aveva sottolineato come “le condotte poste indaldiano conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo“. Dal cantosi era così difeso: “Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - pacifisting666 : RT @CalcioFinanza: Enrico #Varriale fa causa alla #Rai: il giornalista vuole tornare a condurre - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Enrico #Varriale fa causa alla #Rai: il giornalista vuole tornare a condurre - ParticipioPart : RT @CalcioFinanza: Enrico #Varriale fa causa alla #Rai: il giornalista vuole tornare a condurre - SML88987 : -

Non vuole più essere 'parcheggiato' a causa del processo che lo vede imputato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna,fa causa alla Rai. Il giornalista sportivo, volto noto del calcio e non solo del servizio pubblico, si è infatti rivolto al giudice del lavoro per essere 'reintegrato a tutti gli ...si rivolge al giudice del lavoro e fa causa alla Rai : il celebre conduttore, sospeso in maniera precauzionale per il processo in corso riguardo le accuse di stalking nei confronti ...Nervi tesissimi a viale Mazzini., celebre conduttore e vicedirettore di RaiSport 'congelato', avrebbe fatto causa alla Rai chiedendo di essere integrato e di poter tornare in video con un programma. La vicenda è ...

Enrico Varriale fa causa alla Rai per essere reintegrato: «Voglio tornare a condurre» Corriere Roma

Enrico Varriale si rivolge al giudice del lavoro e fa causa alla Rai: il celebre conduttore, sospeso in maniera precauzionale per il processo in corso riguardo le accuse di stalking nei confronti dell ...Torna a palare Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato sospeso dalla Rai dopo le indagini e la denuncia dell’ex compagna per stalking, Il giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio ...