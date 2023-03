Enrico Varriale fa causa alla Rai: "Datemi subito una trasmissione". Era stato sospeso dopo le accuse per stalking (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giornalista conduttore della tivù pubblica si è rivolto al giudice del lavoro: chiede di essere reintegrato a tutti gli effetti Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giornalista conduttore della tivù pubblica si è rivolto al giudice del lavoro: chiede di essere reintegrato a tutti gli effetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - fanpage : Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varri… - Giovann39862505 : RT @RJelenoire: Aahahah... Ma è serio??? - serenel14278447 : 'IL RICORSO Enrico Varriale fa causa alla Rai per essere reintegrato: «Voglio tornare a condurre» di Redazione Roma… - SimoGBVilla : RT @FZebrone: Enrico Varriale sarà protagonista di 'amore criminale' Il Format rai, in onda dal 2007, che ha lo scopo di denuncia sociale… -