Enrico Varriale contro la Rai | vuole tornare in video

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Rai,fa causa “Datemi subito una trasmissione” La Repubblica, Roma, di Giuseppe Scarpa, pag. 4la Rai. Il giornalista conduttore della tivù pubblica affila le armi. E così, dopo mesi di tira e molla, si è rivolto al giudice del lavoro: il presentatore chiede di essere reintegrato a tutti gli effetti. Traduzione:condurre di nuovo una trasmissione.è stato sospeso 6 mesi fa. Una misura presa in accordo con i vertici di viale Mazzini, e adottata in via precauzionale. Nessuna decisione messa nero su bianco che imponesse di parcheggiare il giornalista in attesa della sentenza – è accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex – bensì una sorta di stretta di mano. Un accordo tra galantuomini. Il patto, ad ogni modo, sarebbe saltato perché ...

