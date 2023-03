Enel scommette sul nucleare di quarta generazione | riciclerà uranio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 marzo 2023)ha siglato un accordo con newcleo, un’azienda specializzata in tecnologie nucleari pulite, che consentirà al gruppo guidato dall’amministratore delegato Francesco Starace di diventare il primo investitore in un impianto che la società costruirà all’estero, probabilmente in Francia. La partnership finanziaria si concretizzerà in seguito all’intesa raggiunta trae newcleo per lo sviluppo di tecnologie diche trasformano le scorie radioattive in combustibile per i reattori.e newcleo insieme per un futuro energetico sostenibile Francesco Starace ha sottolineato l’importanza dell’innovazione per sviluppare tecnologie che possano garantire un’energia pulita, affidabile, accessibile e indipendente dai fattori geopolitici. In questa prospettiva,ha ...