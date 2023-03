Elogio del calcio italiano di Inzaghi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sergio Conceiçao non si capacita di come il suo Porto sia uscito dalla Champions League pur, parole sue, avendo comandato per 170 minuti su 180 contro l'Inter ed essere stato complessivamente migliore. Ci sta. Ha perso e deve metabolizzare la delusione di una stagione in cui ai Dragoni resta solo la Coppa di Portogallo da inseguire visto che a marzo il distacco in campionato dai rivali del Benfica è enorme. Meno comprensibile è la critica di chi ha voluto incollare alla battaglia di Porto che ha portato l'Inter ai quarti di finale per la prima volta dopo 12 anni, la lettera scarlatta della "speculazione". Quasi come se Simone Inzaghi e i suoi dovessero portare il peso di aver scelto di restituire al Porto l'atteggiamento dell'andata a San Siro, lasciando il controllo del pallone (57% Inter a Milano e 65% Porto al ritorno) e andando pazientemente a chiudere spazi e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sergio Conceiçao non si capacita di come il suo Porto sia uscito dalla Champions League pur, parole sue, avendo comandato per 170 minuti su 180 contro l'Inter ed essere stato complessivamente migliore. Ci sta. Ha perso e deve metabolizzare la delusione di una stagione in cui ai Dragoni resta solo la Coppa di Portogallo da inseguire visto che a marzo il distacco in campionato dai rivali del Benfica è enorme. Meno comprensibile è la critica di chi ha voluto incollare alla battaglia di Porto che ha portato l'Inter ai quarti di finale per la prima volta dopo 12 anni, la lettera scarlatta della "speculazione". Quasi come se Simonee i suoi dovessero portare il peso di aver scelto di restituire al Porto l'atteggiamento dell'andata a San Siro, lasciando il controllo del pallone (57% Inter a Milano e 65% Porto al ritorno) e andando pazientemente a chiudere spazi e ...

