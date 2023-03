Elly Schlein ci prova col comizietto sul salario minimo Meloni | a sorpresa | la scavalca a sinistra…

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Alla fine si era creato un clima da derby che ha circondato il “match”, ieri alla Camera, durante un atteso question time povero di novità e colpi di scena. Tema: il, giacca bianca e piglio da sinistra-sinistra prende la parola e illustra l’interrogazione. Propone non solo ilma anche il congedo paritario. Accusa: voi del governo non parlate mai di precarietà, la crisi della natalità è legata alle paghe da fame.: ecco perché ilnon mi convincereplica: chi ha governato finora ha reso i lavoratori italiani più poveri, è vero. E’ onesto riconoscerlo da parte vostra. Prima frecciatina. Poi assicura che lei ha un ...

... dal salario minimo ai congedi parentali : oggi in Aula è andato in scena il primo confronto politico tra la premier Giorgia Meloni e la neo segreteria del Pd. Animato da toni caldi, ...È il primo vis a vis, frae Giorgia Meloni. Terreno del confronto il salario minimo, tema su cui è andata la segretaria del Pd allargando il ventaglio di argomenti trattati al Question time di oggi alla Camera. La ...Confronto in Aula alla Camera fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pdnel corso del premier time. La nuova leader dei Dem chiede l'introduzione del salario minimo anche in Italia ma la presidente del Consiglio ribadisce di preferire altre strade: "Il ...

(ANSA) - ROME, MAR 15 - The new centre-left opposition Democratic Party (PD) leader Elly Schlein on Wednesday described the the government's social action as "incompetent, sloppy and insensitive".La presidente del Consiglio dovrà rispondere, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, salario minimo ...