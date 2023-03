Elisabetta Canalis | tutti i dettagli sul divorzio da Brian Perri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enric0Chessa : «Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno divorziato» - stemauri75 : Elisabetta Canalis, bella e sensualmagica ha divorziato dal marito - lapurezzaxoxo : Ah tipo le polpette con il sugo di Franceska o il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - 361_magazine : - Novella_2000 : Elisabetta Canalis e Brian Perri avrebbero divorziato: i dettagli sulla separazione -

e Brian Perri: il loro amore è finito . Adesso è ufficiale. I rumors che circolavano sul matrimonio al capolinea tra l'ex velina e il chirurgo ortopedico americano sposato nel 2014 ...La notizia è ufficiale:e Brian Perri sono in procinto di divorziare . Dopo mesi di rumors e possibili voci di separazione è giunta la conferma che tra la showgirl e il chirurgo è finita e i due ...Circolavano da ormai diversi mesi i rumors su una presunta crisi trae il marito Brian Perri , ma ora arriva la conferma: la showgirl italiana e il chirurgo americano stanno divorziando . Un duro colpo per la ex velina, che in questi anni ha ...

Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, ecco i dettagli TGCOM

(KIKA) - Finisce per sempre, dopo 10 anni e una figlia, la piccola Skyler Eva, il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Se prima c'erano solo voci e supposizioni, ora c'è anche l'istanza di ...Elisabetta Canalis, ex velina e showgirl sarda divorzia da Brian Perri. La rottura definitiva ha portato al divorzio senza altri ripensamenti ed è ormai ufficiale. Ad annunciarlo è la stampa ...