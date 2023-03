Elisabetta Canalis, serie di scatti da Los Angeles: fan in tilt per i suoi look (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ex velina posa direttamente da Los Angeles e fa impazzire i suoi fan. Il suo fisico perfetto lascia tutti a bocca aperta Leggi su golssip (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ex velina posa direttamente da Lose fa impazzire ifan. Il suo fisico perfetto lascia tutti a bocca aperta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kindermaxxi : Andata com’è andata, per me la notte degli Oscar 2023 rimarrà per sempre famosa come la notte in cui mi hanno regal… - glooit : Elisabetta Canalis è con la mamma a Los Angeles: le foto fanno impazzire i fan leggi su Gloo… - Tittina09268192 : Ho avuto un mancamento a vedere le pennette con le vongole di Elisabetta Canalis. - Paolo3403 : @simo_zedd 'La mia Pavia' in Elisabetta Canalis voice - fashiongenus : Elisabetta Canalis: volontaria per un giorno per i cani dei senzatetto -