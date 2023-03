Elisabetta Canalis seduce con lo street style. La foto rivela la somiglianza pazzesca (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sempre alla moda, ma anche sempre in splendida forma. Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram una serie di foto: alcune la immortalano con indosso look street style da copiare, mentre un’altra fa emergere una somiglianza pazzesca. Si tratta di scatti di vita quotidiana che la mostrano in momenti diversi. Segni particolari? Senza dubbio bellissima, proprio come le hanno fatto notare i tanti follower su Instagram. Ma anche dotata di quella capacità di essere seducente in ogni occasione. Elisabetta Canalis, lo street style seducente e comodo Un look da giorno che sia comodo, alla moda ma anche seducente? Per rispondere a questa domanda citofonare a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sempre alla moda, ma anche sempre in splendida forma.ha condiviso su Instagram una serie di: alcune la immortalano con indosso lookda copiare, mentre un’altra fa emergere una. Si tratta di scatti di vita quotidiana che la mostrano in momenti diversi. Segni particolari? Senza dubbio bellissima, proprio come le hanno fatto notare i tanti follower su Instagram. Ma anche dotata di quella capacità di esserente in ogni occasione., lonte e comodo Un look da giorno che sia comodo, alla moda ma anchente? Per rispondere a questa domanda citofonare a ...

