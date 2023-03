Elisabetta Canalis | il divorzio da Brian Perri è ufficiale | gli atti depositati in tribunale a Los Angeles

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stemauri75 : Elisabetta Canalis, bella e sensualmagica ha divorziato dal marito - 361_magazine : - Novella_2000 : Elisabetta Canalis e Brian Perri avrebbero divorziato: i dettagli sulla separazione - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo 9 anni si sono detti addio Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri. I due si erano sposati n… - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis torna single, avviata la procedura di divorzio da Brian Perri #ElisabettaCanalis #GossipItalia… -

La notizia è ufficiale:e Brian Perri sono in procinto di divorziare . Dopo mesi di rumors e possibili voci di separazione è giunta la conferma che tra la showgirl e il chirurgo è finita e i due ...Circolavano da ormai diversi mesi i rumors su una presunta crisi trae il marito Brian Perri , ma ora arriva la conferma: la showgirl italiana e il chirurgo americano stanno divorziando . Un duro colpo per la ex velina, che in questi anni ha ...Un altro matrimonio vip è arrivato al capolinea.e l'ortopedico americano Brian Perri si sono detti addio e i documenti del divorzio sarebbero già stati firmati e consegnati in tribunale. L'indiscrezione arriva da TgCom24 , che ...

Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: chiesto l’affidamento congiunto della figlia Corriere della Sera

Elisabetta Canalis e Brian Perri: il loro amore è finito. Adesso è ufficiale. I rumors che circolavano sul matrimonio al capolinea tra l’ex velina e il chirurgo ortopedico americano sposato nel 2014 ...Showgirl, modella, attrice, Elisabetta Canalis è, indubbiamente, la più famosa velina mora del tg satirico Striscia la Notizia di Antonio Ricci. E’ stato proprio il famosissimo programma a dare il via ...