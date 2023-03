Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri è ufficiale: cosa sappiamo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri. Da mesi si vociferava di una profonda crisi tra la showgirl e il chirurgo americano che ha sposato nel 2014, voci alle quali si sono aggiunte poco dopo quelle sul nuovo presunto flirt con un celebre campione di kickboxing (nonché sua vecchia conoscenza). Adesso, però, sembra che l’indiscrezione si sia trasformata in realtà: la Canalis avrebbe già presentato le carte per la separazione in tribunale. Elisabetta Canalis divorzia dal marito Brian Perri Come per le precedenti indiscrezioni, anche stavolta Elisabetta Canalis non ha proferito parola. La showgirl e conduttrice televisiva non aveva rilasciato nessun commento in merito alla crisi con il marito ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 marzo 2023)divorzia da. Da mesi si vociferava di una profonda crisi tra la showgirl e il chirurgo americano che ha sposato nel 2014, voci alle quali si sono aggiunte poco dopo quelle sul nuovo presunto flirt con un celebre campione di kickboxing (nonché sua vecchia conoscenza). Adesso, però, sembra che l’indiscrezione si sia trasformata in realtà: laavrebbe già presentato le carte per la separazione in tribunale.divorzia dal maritoCome per le precedenti indiscrezioni, anche stavoltanon ha proferito parola. La showgirl e conduttrice televisiva non aveva rilasciato nessun commento in merito alla crisi con il marito ...

