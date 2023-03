Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, chi è il nuovo amore Georgian Cimpeanu (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia è stata diffusa da TgCom24, secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da Elisabetta Canalis e Brian Perri. In un momento così difficile per entrambi, è stato chiaro fin da subito che la priorità è quella di salvaguardare la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni: per questo, stando a quanto rivelato finora, la coppia si sarebbe già accordata per un affidamento congiunto della bambina, e Canalis non ha avanzato nessuna richiesta di mantenimento all’ormai ex marito. Sempre per il bene della figlia, la showgirl avrebbe deciso di rimanere a vivere negli Stati Uniti, almeno per il momento, per non allontanarsi troppo dal padre e permetterle così di crescere al fianco di entrambi i genitori. Già da diverse settimane, però, Elisabetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia è stata diffusa da TgCom24, secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da. In un momento così difficile per entrambi, è stato chiaro fin da subito che la priorità è quella di salvaguardare la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni: per questo, stando a quanto rivelato finora, la coppia si sarebbe già accordata per un affidamento congiunto della bambina, enon ha avanzato nessuna richiesta di mantenimento all’ormai ex marito. Sempre per il bene della figlia, la showgirl avrebbe deciso di rimanere a vivere negli Stati Uniti, almeno per il momento, per non allontanarsi troppo dal padre e permetterle così di crescere al fianco di entrambi i genitori. Già da diverse settimane, però,...

Idillio finito: Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano

Circolavano da ormai diversi mesi i rumors su una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, ma ora arriva la conferma: la showgirl italiana e il chirurgo americano stanno divorziando. Un duro colpo per la ex velina, che in questi anni ha...

Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: chiesto l'affidamento congiunto della figlia

La notizia è stata diffusa da TgCom24, secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da Elisabetta Canalis e Brian Perri. In un momento così difficile per entrambi, è stato chiaro fin da subito che la priorità è quella di salvaguardare la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni: per questo, stando a quanto rivelato finora, la coppia si sarebbe già accordata per un affidamento congiunto della bambina, e Canalis non ha avanzato nessuna richiesta di mantenimento all'ormai ex marito. Sempre per il bene della figlia, la showgirl avrebbe deciso di rimanere a vivere negli Stati Uniti, almeno per il momento, per non allontanarsi troppo dal padre e permetterle così di crescere al fianco di entrambi i genitori.

Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, ora è ufficiale. Il motivo Differenze inconciliabili

Le voci sulla presunta fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri stavano circolando ormai da tempo, ma ora dagli USA è arrivata l'ufficialità: l'ex velina e il chirurgo si sono separati.