Elisabetta Canalis divorzia dal papà della sua Skyler, Brian Perri: l’indiscrezione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Elisabetta Canalis divorzia dal papà della sua Skyler, Brian Perri: ecco l’indiscrezione Dallo scorso febbraio si parla della rottura definitiva tra Elisabetta Canalis e l’imprenditore Brian Perri. Il matrimonio tra Elisabetta e Brian è avvenuto nel lontano 2012 ad Alghero, in Sardegna ed è durata poco più di dieci anni. Dal loro puro amore esattamente sette anni fa è nata la primogenita Skyler. La coppia dopo il matrimonio è andata a vivere a Los Angeles e da quel momento hanno vissuto una magica storia d’amore. L’annuncio dell’imminente separazione tra i due è stato lanciato a febbraio dal ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)dalsua: eccoDallo scorso febbraio si parlarottura definitiva trae l’imprenditore. Il matrimonio traè avvenuto nel lontano 2012 ad Alghero, in Sardegna ed è durata poco più di dieci anni. Dal loro puro amore esattamente sette anni fa è nata la primogenita. La coppia dopo il matrimonio è andata a vivere a Los Angeles e da quel momento hanno vissuto una magica storia d’amore. L’annuncio dell’imminente separazione tra i due è stato lanciato a febbraio dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo 9 anni si sono detti addio Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri. I due si erano sposati n… - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis torna single, avviata la procedura di divorzio da Brian Perri #ElisabettaCanalis #GossipItalia… - ilgiornale : Secondo le ultime indiscrezioni i documenti per la separazione sarebbero già stati depositati in tribunale e l'ex v… - fanpage : Dopo 9 anni si sono detti addio Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri. I due si eran… - redazionerumors : Le strade di Elisabetta Canalis e Brian Perri stanno per dividersi per sempre: i due hanno depositato in tribunale… -