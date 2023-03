Elisa Isoardi, il selfie allo specchio scatena i fan: gambe chilometriche in primo piano (Di mercoledì 15 marzo 2023) , sensualità ed eleganza senza limiti. Elisa Isoardi continua a rimanere sotto i riflettori e, mentre il ritorno in tv con ‘Vorrei dirti che’ le sta dando parecchie soddisfazioni, svetta sempre per eleganza e bellezza. Ex-modella, la conduttrice piemontese ha compiuto da poco quarant’anni, un traguardo che è corrisposto ad una nuova fase della sua vita; dopo una pausa dal piccolo schermo è di nuovo in pista sulla Rai, più talentuosa e solare che mai. Il selfie di Elisa Isoardi è da urlo: le gambe in primo piano (foto: ANSA/FABIO FRUSTACI) – grantennistoscana.itIn questi anni il pubblico ha imparato ad apprezzare la Isoardi non solo per la sua bravura, ma anche per la sua semplicità e umanità; ad incantare, poi, sempre la sua infinita ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 15 marzo 2023) , sensualità ed eleganza senza limiti.continua a rimanere sotto i riflettori e, mentre il ritorno in tv con ‘Vorrei dirti che’ le sta dando parecchie soddisfazioni, svetta sempre per eleganza e bellezza. Ex-modella, la conduttrice piemontese ha compiuto da poco quarant’anni, un traguardo che è corrisposto ad una nuova fase della sua vita; dopo una pausa dal piccolo schermo è di nuovo in pista sulla Rai, più talentuosa e solare che mai. Ildiè da urlo: lein(foto: ANSA/FABIO FRUSTACI) – grantennistoscana.itIn questi anni il pubblico ha imparato ad apprezzare lanon solo per la sua bravura, ma anche per la sua semplicità e umanità; ad incantare, poi, sempre la sua infinita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaMaro00 : RT @vincycernic2: Luca Marini Elisa Isoardi Brando Giorgi Daniela Martani Ubaldo Lanzo LA VERA POTENZA È IN STUDIO STO TREMANDO #isola ht… - stalone008 : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le foto della vacanza a Ischia - omarsivori : Elisa Isoardi, spunta l'ipotesi del ritorno in Rai a 'Linea Verde' - MCalcioNews : Elisa Isoardi: che bella notizia| Finalmente - Gfvip_s : Fate partecipare loro come concorrenti al #GFVIP 8 Gennaro Auletto Alessio Pozzi Federico Dolce Gabriele Sbattel… -