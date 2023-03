(Di mercoledì 15 marzo 2023)alle GPS: domanda prevista ad aprile, con possibilità di conseguire il titolo entro il 30 giugno 2023 e scioglimento della riserva entro la data che sarà stabilita dal Ministero. Serviranno per assicurare, nell'anno scolastico 2023/24.in possesso di abilitazione e specializzazionedi passare a scorrere le graduatorie con il solo titolo di accesso senza un percorso specifico per l'insegnamento. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, non possono inserirsi i docenti del concorso straordinario bis - orizzontescuola : Graduatorie, elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2023 anche per docenti di ruolo. Quattro esempi - uil_rua : RT @orizzontescuola: Docente sovrannumerario al TFA sostegno VIII ciclo può iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS? https://t.… - orizzontescuola : Docente sovrannumerario al TFA sostegno VIII ciclo può iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS? - uil_rua : RT @scuolainforma: GPS 2023/24, elenchi aggiuntivi: chiarimenti sui titoli e validità -

alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2023/24: potrebbero rivelarsi la vera novità delle graduatorie, dato che il numero di aspiranti che dopo la chiusura delle domande lo ...alle GPS prima fascia: l'inserimento è rivolto agli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023. Questo permetterà ...Gliper le Gps 2023/2024 rappresentano uno dei momenti più attesi per i prossimi mesi: sono infatti moltissimi gli aspiranti interessati che hanno conseguito o stanno per conseguire ...

Docente sovrannumerario al TFA sostegno VIII ciclo può iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS Orizzonte Scuola

L’Asl è poi in attesa di procedere con l’affidamento di ore aggiuntive ai pediatri di famiglia già in ... di Barga per altri eventuali accessi di bambini non iscritti negli elenchi dei pediatri.A pochi giorni dall'aggiornamento del listino degli smartphone compatibili con la funzione Wi-Fi Calling di WindTre, l'elenco si aggiorna di nuovo proprio in queste ore e introduce il supporto al nuov ...