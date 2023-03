Eintracht, gli ultras ripuliscono il treno e restituiscono un portafoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli giocherà questa sera contro l’Eintracht, ma bisogna sottolineare un bel gesto proprio dei tifosi tedeschi. Dopo la vittoria di sabato scorso per 2-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso questa sera dalla gara di ritorno contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Il Napoli, visto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli giocherà questa sera contro l’, ma bisogna sottolineare un bel gesto proprio dei tifosi tedeschi. Dopo la vittoria di sabato scorso per 2-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso questa sera dalla gara di ritorno contro l’di Francoforte di Oliver Glasner. Il Napoli, visto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: #NapoliEintracht, gli azzurri giocheranno per (e con) la storia. C’è un grande punto di domanda in vista di stasera: c… - endimione_c : Mandiamo questi xxxxx in Ucraina. Se hanno voglia di violenza e morte. Potrebbero finalmente crescere e diventare d… - paki74 : RT @TgrRaiCampania: IL VIDEO/#NapoliEintracht, la violenta accoglienza ai 340 tifosi tedeschi con lancio di fumogeni contro gli autobus in… - SML88987 : -