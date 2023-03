Editing genetico | i limiti sugli embrioni umani Lo studio | “La tecnologia non è ancora sufficientemente avanzata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La possibilità di modificare geneticamente gliprima o durante la gravidanza è tuttora una realtà lontana, destinata a restareper qualche tempo appannaggio della fantascienza, ma non della ricerca. Questo, almeno, è quanto emerge da un’analisi degli scienziati dell’Oregon Health & Science University, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature Communications per descrivere i risultati del proprio lavoro. Il gruppo di ricerca, guidato da Shoukhrat Mitalipov e Paula Amato, ha valutato i metodi scientifici attualmente utilizzati per analizzare il Dna deglie le capacità della ricerca di alterare le sequenze genetiche attraverso lo strumento CRISPR, l’(tecnica premiata con il Nobel nel 2020, ndr). Stando ...