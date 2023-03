Edilizia scolastica | 936 mln di risorse del PNRR per 399 interventi richiesti dalle Regioni Ecco l’elenco completo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggidi 399diindicatia seguito dello stanziamento diaggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln dinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. Glisono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentatientro lo scorso 17 febbraio. I ...

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi l'elenco di 399 interventi diindicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 milioni di risorse nell'...... selezionati dal piano triennale dell'lo scorso anno, per un importo complessivo di 9.486.644 euro". È quanto ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione ...... del Consigliere delegato Giovanni Latella e del Dirigente del SettorePino Mezzatesta, ... associazioni, ma naturalmente alla comunità, che avrà spazi e strutture adeguate e ...

Edilizia scolastica: pronti 153 milioni per le scuole lucane Agenzia ANSA

Hanno trovato una collocazione i fondi aggiuntivi per quasi un miliardo di euro stanziati dal ministero dell'Istruzione per il miglioramento e l'ammodernamento delle scuole. Più precisamente, le somme ...Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani ...