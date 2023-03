Edilizia scolastica, 936 milioni di risorse PNRR per 399 interventi richiesti dalle Regioni. Tabella (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi l’elenco di 399 interventi di Edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi l’elenco di 399diindicatia seguito dello stanziamento diaggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln dinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. L'articolo .

