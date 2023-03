Economia | anche imprese artigiane interessate a energie rinnovabili

Leggi su udine20

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Udine, 15 mar – Con 358 domande presentate ammontano a 31,1 milioni di euro i contributi richiesti dallesul bando, per una copertura pari al 56,5 per cento delle risorse stanziate. Le domande giunte in Regione afferiscono per il 78 per cento al manifatturiero, per il 9 per cento al commercio, per il 4 per cento ad alloggio/ristorazione, per il 3 per cento a trasporto/magazzinaggio e per il 6 per cento ai restanti comparti. L’assessore regionale alle Attività produttive ha presentato alla platea di artigiani e piccoledella CNA, a Udine, i tratti essenziali del bando che concede allecontributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. L’assessore ha in primis ricordato che, grazie al confronto con le categorie economiche, la Giunta ha deciso ...