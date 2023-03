Ecco Volkswagen ID 2all | grande come una Polo | spaziosa come una Golf e costerà meno di 25 000 euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Arriverà nel 2025, con un'autonomia di 450 km e soprattutto costerà meno di 25.000 euro. È l'elettrica che segnerà… - SteelRevel : RT @HDblog: Volkswagen ID. 2all, ecco il concept dell'elettrica da 25 mila euro - vaielettrico : La #Volkswagen svela la sua piccola elettrica, la ID.2, in vendita tra 2 anni. Trazione anteriore, autonomia 450 km… - ddpdj : La Volkswagen ID.2 si presenta: ecco l'elettrica da 25.000 euro [video] - HDblog : Volkswagen ID. 2all, ecco il concept dell'elettrica da 25 mila euro -

la piccola, la ID.2: uscirà nel 2025 e avrà un prezzo entro i 25 mila euro. Sarà "spaziosa come una Golf, ma economica come una Polo". Per ora è una concept - car (ID. All), ma molto ......anche un box portaoggetti rettangolare sotto il doppiofondo del bagaglaio, più un ulteriore vano da 50 litri (con serratura) sotto il divano posteriore ribaltabile. VEDI ANCHE, il ...2all è la prima vetturaa presentare questo elemento distintivo reinterpretato. I fianchi della concept car sono poi completamente rettilinei, con la linea laterale tra il montante ...

Ecco Volkswagen ID.2all: grande come una Polo, spaziosa come ... DMove.it

Con una carrellata su tutti i modelli che in Casa Volkswagen hanno rappresentato veramente "l'auto del popolo" come il Maggiolino, il Bulli, la Golf, la Passat si è aperta la presentazione ufficiale ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato un nuovo modello di auto elettrica 'a meno di 25mila euro' per conquistare il mercato ...