Ecco una pratica che è meglio lasciar perdere

C'è un motivo per cui si è diffusa la convinzione che mettere il dentifricio sui brufoli sia una buona idea. «In passato molti dentifrici contenevano triclosan, un anti-microbico che si pensava potesse svolgere un'azione benefica su imperfezioni e comedoni. Oggi, però, questo ingrediente è quasi del tutto assente poiché è considerato un possibile perturbatore endocrino, ovvero può alterare le funzioni dell'apparato ormonale», avverte Elisabetta Fulgione specialista in Dermatologia e Venereologia Clinica Dermatologica Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e medico estetico, Tesoriere Nazionale SIME (Società Italiana di Medicina Estetica). «L'Unione Europea ha stabilito anche che la concentrazione massima del triclosan nei cosmetici non deve superare lo 0,3 %».

