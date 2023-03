Ecco le probabili formazioni di Napoli-Eintracht (Di mercoledì 15 marzo 2023) per l’incontro di ritorno degli ottavi di finale di Champions League , che si affronteranno al Maradona per un posto ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri ripartono dal 2-0 ottenuto in Germania nella gara d’andata. Spalletti ritrova Meret e Kim, pronti a giocare dall’inizio, in gruppo anche Lozano il quale è favorito su Politano. L’Eintracht invece sarà senza lo squalificato Kolo-Muani. Ricordiamo che l’incontrò si disputerà questa sera, mercoledì 15 marzo, alle ore 21:00 e sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video di Amazon per gli abbonati al servizio Amazon Prime. formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. Eintracht FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) per l’incontro di ritorno degli ottavi di finale di Champions League , che si affronteranno al Maradona per un posto ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri ripartono dal 2-0 ottenuto in Germania nella gara d’andata. Spalletti ritrova Meret e Kim, pronti a giocare dall’inizio, in gruppo anche Lozano il quale è favorito su Politano. L’invece sarà senza lo squalificato Kolo-Muani. Ricordiamo che l’incontrò si disputerà questa sera, mercoledì 15 marzo, alle ore 21:00 e sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video di Amazon per gli abbonati al servizio Amazon Prime.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, ...

