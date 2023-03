Ecco la “cocaina rosa” | la “nuova” pericolosa protagonista del mondo oscuro dello sballo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Come spesso accade quando ci si occupa di argomenti fluidi e articolati come il sottospaccio, quello che arriva alla luce della cronaca rischia di non essere del tutto corretto o fondato su solide basi. E’ il caso ad esempio della cosiddetta “”, che sembra aver preso piede come “novità” della ribalta degli stupefacenti, anche e soprattutto a certi livelli (tanto da meritare da alcuni il titolo di “droga dei ricchi”). In realtà sotto l’ espressione “” si nasconde una pluralità di fenomeni che è difficile ricondurre ad unità e sui quali si hanno poche certezze. Quindi il lettore prenda quanto segue con il beneficio del dubbio, in attesa che studi più approfonditi e sistematici vengano condotti. A quanto è stato possibile ...