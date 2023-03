Ecco il nuovo ChatGPT: supera esami universitari in pochi secondi (Di mercoledì 15 marzo 2023) GPT-4, l’ultima versione del chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT, è in grado di superare i test universitari: non è uno scherzo ma tutto dettagliatamente comprovato. I dati dei punteggi dei test di GPT-4, infatti, sono stati condivisi ieri 14 marzo dal creatore OpenAI, rivelando che può convertire input di immagini, audio e video in testo oltre a gestire “istruzioni molto più sfumate” in modo più creativo e affidabile. I risultati mostrano che GPT-4 ha ottenuto un punteggio di 163 nell’88° percentile dell’esame LSAT, il test che gli studenti universitari devono superare negli Stati Uniti per essere ammessi alla facoltà di giurisprudenza. Il punteggio di GPT4 lo metterebbe in una buona posizione per essere ammesso in una delle 20 migliori scuole di giurisprudenza ed è solo di ... Leggi su blockworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) GPT-4, l’ultima versione del chatbot di intelligenza artificiale, è in grado dire i test: non è uno scherzo ma tutto dettagliatamente comprovato. I dati dei punteggi dei test di GPT-4, infatti, sono stati condivisi ieri 14 marzo dal creatore OpenAI, rivelando che può convertire input di immagini, audio e video in testo oltre a gestire “istruzioni molto più sfumate” in modo più creativo e affidabile. I risultati mostrano che GPT-4 ha ottenuto un punteggio di 163 nell’88° percentile dell’esame LSAT, il test che gli studentidevonore negli Stati Uniti per essere ammessi alla facoltà di giurisprudenza. Il punteggio di GPT4 lo metterebbe in una buona posizione per essere ammesso in una delle 20 migliori scuole di giurisprudenza ed è solo di ...

