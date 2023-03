“Ecco cosa significa non registrare i figli di coppie omogenitoriali”: la spiegazione video dei Papà per scelta. “Ennesimo attacco a comunità Lgbtq” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Un Ennesimo attacco alla comunità Lgbtqia+”. Così i Papà per scelta, nickname “social” della coppia formata da Carlo Tumino e Christian De Florio, Papà di due gemelli eterozigoti, avuti con maternità surrogata, hanno commentato lo stop obbligato del comune di Milano alle registrazioni dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Con un video pubblicato sui propri canali social, la coppia ha spiegato cosa voglia dire interrompere le registrazioni: “significa che se quel bambino non viene riconosciuto nel nostro Paese non avrà accesso ai servizi essenziali come sanità o istruzione”. “Oggi – continuano – è possibile registrare solo il genitore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Unallaia+”. Così iper, nickname “social” della coppia formata da Carlo Tumino e Christian De Florio,di due gemelli eterozigoti, avuti con maternità surrogata, hanno commentato lo stop obbligato del comune di Milano alle registrazioni deinati dain Italia. Con unpubblicato sui propri canali social, la coppia ha spiegatovoglia dire interrompere le registrazioni: “che se quel bambino non viene riconosciuto nel nostro Paese non avrà accesso ai servizi essenziali come sanità o istruzione”. “Oggi – continuano – è possibilesolo il genitore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele e Oriana rischiano di separarsi... ecco come e cosa sono stati per noi in questa avventura di #GFVIP. ?? - ProVitaFamiglia : Ecco in cosa consiste la democrazia per gli abortisti: 'Non sono d'accordo con quello che dici e lotterò fino alla… - Corriere : Credit Suisse affonda dopo il no dei sauditi, Borse in caduta libera: ecco perché la crisi ora fa paura - PerfectionHande : RT @Tatiana1Mortill: Buongiorno, ecco cosa è successo qualcuno non ha più scritto: 'sempre e solo cose belle?????? ' - infoitsport : Capello esalta l’Inter: “Ecco cosa ha fatto la differenza col Porto” -