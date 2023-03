Ecco come Terna dà la scossa agli investimenti per la rete (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Pnrr è ormai nel vivo e per le grandi aziende legate allo Stato italiano è tempo di mettere il turbo. Terna, la società per le reti di trasmissione elettrica partecipata da Cdp Reti (29,5%), ha deciso di non sottrarsi alla sfida di un Paese che deve trovare nelle infrastrutture di qualità il suo baricentro. Per questo il piano per lo sviluppo decennale della rete elettrica nazionale, presentato in mattinata presso l’auditorium dell’azienda dal ceo Stefano Donnarumma e dal presidente Valentina Bosetti, alla presenza del ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e del presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, non poteva non partire da una spinta agli investimenti. NEL NOME DELLO SVILUPPO Nel piano, che guarda a un orizzonte di due lustri, sono previsti 21 miliardi di investimenti, in aumento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Pnrr è ormai nel vivo e per le grandi aziende legate allo Stato italiano è tempo di mettere il turbo., la società per le reti di trasmissione elettrica partecipata da Cdp Reti (29,5%), ha deciso di non sottrarsi alla sfida di un Paese che deve trovare nelle infrastrutture di qualità il suo baricentro. Per questo il piano per lo sviluppo decennale dellaelettrica nazionale, presentato in mattinata presso l’auditorium dell’azienda dal ceo Stefano Donnarumma e dal presidente Valentina Bosetti, alla presenza del ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e del presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, non poteva non partire da una spinta. NEL NOME DELLO SVILUPPO Nel piano, che guarda a un orizzonte di due lustri, sono previsti 21 miliardi di, in aumento ...

