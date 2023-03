“Ecco chi è”. Eros Ramazzotti, la nuova fidanzata 25 anni più giovane: nome e cosa fa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eros Ramazzotti beccato insieme a lei, 25 anni di differenza. Tanti i pettegolezzi sulle vicende sentimentali del noto cantante italiano che a breve diventerà nonno per la prima volta. L’indiscrezione sulla nuova fiamma si è diffusa nelle ultime ore eppure la relazione sembra aver avuto inizio lo scorso ottobre. Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando. Eros Ramazzotti insieme alla nuova fidanzata? Indizi che si rincorrono da tempo e tanti gossip a riguardo dopo il flirt tra il cantante e Marica Pellegrinelli. Oggi al fianco del papà di Aurora, prossima a diventare mamma, una giovane donna: a rivelare l’identità ci ha pensato il settimanale Chi che ha diffuso anche lo scatto che lascerebbe pensare che tra i due esista ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)beccato insieme a lei, 25di differenza. Tanti i pettegolezzi sulle vicende sentimentali del noto cantante italiano che a breve diventerà nonno per la prima volta. L’indiscrezione sullafiamma si è diffusa nelle ultime ore eppure la relazione sembra aver avuto inizio lo scorso ottobre. Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando.insieme alla? Indizi che si rincorrono da tempo e tanti gossip a riguardo dopo il flirt tra il cantante e Marica Pellegrinelli. Oggi al fianco del papà di Aurora, prossima a diventare mamma, unadonna: a rivelare l’identità ci ha pensato il settimanale Chi che ha diffuso anche lo scatto che lascerebbe pensare che tra i due esista ...

