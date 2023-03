E’ venuto a mancare l’avvocato Ernesto Mazzoni | già sindaco della città e presidente del Benevento calcio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna foto datata delcon una giovane Erminia al suo fiancoE’all’affetto dei suoi cari, all’età di 86 anni,. Nato anel 1937 è stato esponenteDemocrazia Cristiana, fu eletto più volte al consiglio comunalesua. L’11 febbraio 1977 venne elettodidopo le dimissioni di Pasquale Columbro, rimanendo in carica fino al 19 giugno 1980. In seguito entrò al Consiglio regionaleCampania e fu assessore nelle giunte presiedute da Ferdinando Clemente e Giovanni Grasso. Dopo la dissoluzioneDC, aderì al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massxmo : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Sanitario: San Benedetto del Tronto, in lutto per la morte di Stefano Troiani. Improvvisamente venuto a manca… - alex20026021099 : @FrancescaCphoto Mia impressione: quando Inzaghi è stato costretto a sostituire Di Marco e poi Darmian e Bastoni, q… - alfiofm : RT @FumettoMagazine: Oggi ci si è svegliati con la notizia della morte di Luigi Piccatto, disegnatore di alcune indimenticabili storie di D… - IStremato : RT @FumettoMagazine: Oggi ci si è svegliati con la notizia della morte di Luigi Piccatto, disegnatore di alcune indimenticabili storie di D… - rekotc : RT @FumettoMagazine: Oggi ci si è svegliati con la notizia della morte di Luigi Piccatto, disegnatore di alcune indimenticabili storie di D… -

Lo chiamavano tutti ' zio Michele Acquafresca'. Perchè per decenni, nel suo chiosco accanto tra la stazione e il passaggio a livello, ha dissetato generazioni di marsalesi. E'il signor Michele Stabile, una vera e propria istituzione per la Marsala popolare del centro storico. Dalla 'cafiata' all' 'amarena con frutto', erano tantissime le bevande che ...Tuttavia, ha anche subìto un dramma , perché proprio mentre era in gara èuno dei suoi inseparabili gattini.Con la showgirl Salvo Sottile ha colto l'occasione per ricordare il grande Maurizio Costanzo,lo scorso 24 febbraio all'improvviso. La Freddi così come Sottile hanno avuto entrambi ...

Lutto nel Vending: è venuto a mancare Franco Pavero, pioniere ... Vending News

Il 15 marzo di 45 anni fa, correva l‘anno 1977, a Rovigo veniva a mancare Virgilio Milani, l’artista polesano più apprezzato dell’intero Novecento. Era nato, sempre a Rovigo, 29 febbraio 1888. Per ...StampaTragedia a Genova dove un noto imprenditore salernitano è stato travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nella notte è venuto a mancare Vincenzo Spe ...