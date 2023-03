E’ venuto a mancare l’avvocato Ernesto Mazzoni, già sindaco della città e presidente del Benevento calcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna foto datata dell’avvocato Mazzoni con una giovane Erminia al suo fiancoE’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 86 anni, l’avvocato Ernesto Mazzoni. Nato a Benevento nel 1937 è stato esponente della Democrazia Cristiana, fu eletto più volte al consiglio comunale della sua città. L’11 febbraio 1977 venne eletto sindaco di Benevento dopo le dimissioni di Pasquale Columbro, rimanendo in carica fino al 19 giugno 1980. In seguito entrò al Consiglio regionale della Campania e fu assessore nelle giunte presiedute da Ferdinando Clemente e Giovanni Grasso. Dopo la dissoluzione della DC, aderì al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna foto datata delcon una giovane Erminia al suo fiancoE’all’affetto dei suoi cari, all’età di 86 anni,. Nato anel 1937 è stato esponenteDemocrazia Cristiana, fu eletto più volte al consiglio comunalesua. L’11 febbraio 1977 venne elettodidopo le dimissioni di Pasquale Columbro, rimanendo in carica fino al 19 giugno 1980. In seguito entrò al Consiglio regionaleCampania e fu assessore nelle giunte presiedute da Ferdinando Clemente e Giovanni Grasso. Dopo la dissoluzioneDC, aderì al ...

