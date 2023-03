E’ Napoli la Città italiana dei Giovani per il 2023, la proclamazione a Palazzo CHigi (Di mercoledì 15 marzo 2023) È Napoli la Città italiana dei Giovani 2023. Il Premio, promosso dal Consiglio nazionale dei Giovani in collaborazione con il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani – è stato assegnato oggi in occasione dell’evento che si è tenuto a Roma, presso la Sala stampa di Palazzo CHigi, alla presenza di Maria Cristina Pisani, presidente del Cng, Michele Sciscioli, capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Federica Celestini Campanari, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e Stefania Leone dell’Università di Salerno. Le altre finaliste erano Bergamo e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Èladei. Il Premio, promosso dal Consiglio nazionale deiin collaborazione con il dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i– è stato assegnato oggi in occasione dell’evento che si è tenuto a Roma, presso la Sala stampa di, alla presenza di Maria Cristina Pisani, presidente del Cng, Michele Sciscioli, capo del Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale, Federica Celestini Campanari, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per ie Stefania Leone dell’Università di Salerno. Le altre finaliste erano Bergamo e ...

Calcio. Guerriglia a Napoli, scontri con i supporter tedeschi dell'Eintracht . Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra gli ultrà della squadra di calcio tedesca dell'Eintracht (... Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro ... 'I tedeschi provocano, picchiano bambini e tolgono cellulari alla gente: c'è il rischio di una guerra' Gli scontri di Napoli , con i tifosi tedeschi dell' Eintracht Francoforte che hanno messo a ferro e fuoco il centro della città, non sono stati certo una sorpresa: da settimane infatti ci si aspettava problemi con ... Napoli - Eintracht, guerriglia in pieno centro citta' Alcuni pullman dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, erano stati messi a disposizione dei tifosi tedeschi per rientrare in albergo ma gli ultras hanno rifiutato di salire a bordo. La ... . Guerriglia in pieno centro adove si sono verificati scontri tra gli ultrà della squadra di calcio tedesca dell'Eintracht (... Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della, è stata teatro ...Gli scontri di, con i tifosi tedeschi dell' Eintracht Francoforte che hanno messo a ferro e fuoco il centro della, non sono stati certo una sorpresa: da settimane infatti ci si aspettava problemi con ...Alcuni pullman dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di, erano stati messi a disposizione dei tifosi tedeschi per rientrare in albergo ma gli ultras hanno rifiutato di salire a bordo. La ... La vergogna di Napoli, città ostaggio degli ultras tedeschi I video Panorama