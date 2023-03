È morto l’ex terrorista Pierluigi Concutelli | “l’uomo nero” che uccise il giudice Occorsio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Èa Romacondannato all’ergastolo per l’omicidio, nel 1976, delVittorio, che aveva 79 anni, era stato in Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Era malato da tempo: dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute, ma nel 2015 la Cassazione gli negò la libertà condizionata in quanto, scrissero i giudici, «non si era mai ravveduto». Si è spento nella sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari. La lotta armata e il carcere Soprannominato “il Comandante” negli anni della lotta armata,fu arrestato nel febbraio del 1977 ...