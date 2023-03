“È lei | è Maria De Filippi” Non solo lavoro | la nuova vita dopo la morte di Maurizio Costanzo finisce sotto l’obiettivo dei fotografi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 marzo 2023)deè torna ala recente scomparsa del maritoavvenuta il 24 febbraio. La conduttrice Mediaset ha fatto rientro negli studi del Biscione per le registrazioni dei suo programmi: C’è posta per te, Amici diDee Uomini e Donne. Un rientro in pieno stile De, senza clamori. Anche il pubblico di Amici era stato indirizzato su come accogliereDeal rientro. Le persone presenti in studio hanno potuto fareformale applauso in segno di rispetto ma sono stati vietati cartelloni, striscioni o eccessive dimostrazioni di affetto. Presente in studio la cantante Giorgia, che sui soail ha pubblicato una foto in cui ...