È la tragedia della Siria che riempie i barconi della morte (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al dolore che già c'era si è aggiunto quel maledetto 6 febbraio, la prima scossa del terribile terremoto che aggiunge dolore alla Siria che sanguinava per la guerra. I palazzi che non si sono sbriciolati si stagliano minacciosi. La Siria rischia il collasso. Oltre 15 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari per sopravvivere "Rischio collasso – dicono le associazioni umanitarie che faticosamente si impegnano a lenire la disperazione. I sopralluoghi non ufficiali stimano solo ad Aleppo 400 edifici crollati e almeno 5300 edifici da verificare, molti dei quali andranno probabilmente demoliti. Sono case che indossavano già le cicatrici della guerra. Poi ci si è messa la natura. Le limitazioni sull'arrivo dei materiali e l'assenza di manodopera specializzata rallentano perfino la speranza. I roditori frugando tra i ...

