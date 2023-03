E il mondo della moda è "sotto schock"! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zendaya che ammalia letteralmente la Mostra del Cinema di Venezia 2021 con un abito da sirena effetto bagnato firmato Balmain. O che batte tutte le altre al Met Gala del 2018 con il suo Joanna D’Arc look firmato Versace. Dietro il successo di ogni apparizione pubblica della star di Dune c’è lui, Law Roach, in arte @luxurylaw. Ovvero colui che – fino a ieri – batteva tutta la concorrenza perché era considerato lo stylist più quotato e più amato dalle star di Hollywood (e non solo). Oggi il mondo della moda è in subbuglio per la sua dipartita. E chissà che ne sarà dello stile di Zendaya, così come di quello (ritrovato) di Celine Dion o di Kerry Washington, sue adepte. Leggi su amica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zendaya che ammalia letteralmente la Mostra del Cinema di Venezia 2021 con un abito da sirena effetto bagnato firmato Balmain. O che batte tutte le altre al Met Gala del 2018 con il suo Joanna D’Arc look firmato Versace. Dietro il successo di ogni apparizione pubblicastar di Dune c’è lui, Law Roach, in arte @luxurylaw. Ovvero colui che – fino a ieri – batteva tutta la concorrenza perché era considerato lo stylist più quotato e più amato dalle star di Hollywood (e non solo). Oggi ilè in subbuglio per la sua dipartita. E chissà che ne sarà dello stile di Zendaya, così come di quello (ritrovato) di Celine Dion o di Kerry Washington, sue adepte.

