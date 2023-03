Dune | Part Two trascorrerà più tempo su mondi diversi | come Giedi Prime

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La costumista diTwo, Jacqueline West, ha anticipatol'imminente sequel di Denis Villeneuve esplorerà. La costumista diTwo, Jacqueline West, ha rivelato alcuni dettagli sul sequel in lavorazione, anticipando che esploreràil pianeta Harkonnen. Il sequel diproseguirà il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) per diventare Muad'Dib, mentre trascorre piùcon Chani (Zendaya) e la tribù dei Fremen. Durante una masterclass al Doha Film Institute (tramite Deadline), Jacqueline West ha spiegato le ...

La costumista di Dune: Part Two, Jacqueline West, ha anticipato come l'imminente sequel di Denis Villeneuve esplorerà mondi diversi come Giedi Prime. La costumista di Dune: Part Two, Jacqueline West, ...