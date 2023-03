Drone Usa abbattuto dalla Russia | l’analista | “Guerra aperta? Nessuno la vuole | ma questi episodi tengono alto il rischio”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo scontro tra i caccia russi e ilamericano sullo spazio aereo internazionale vicino alla Crimea può veramente provocare l’allargamento del conflitto? Non dobbiamo fermarci a guardare il dito, ma puntare alla Luna. Dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, ilescalation è stato costante. Dal momento in cui il blocco Nato ha deciso di sostenere Kiev, questoè stato accettato. Ed è sempre stato lì presente, indipendentemente dagliche possono innescarlo. Indubbiamente, però, questo attivismo e ciò che ne consegue gettano ancora più benzina sul fuoco. L’incidente del, se così vogliamo chiamarlo, ha una gravità elevata, ma è vero pure che può essere gestito a livello diplomatico grazie ai rapporti consolidati trae Stati Uniti. ...

... 'Con questo genere di mezzi aerei bastano solo delle manovre per provocare l'abbattimento delma Mosca ha fatto capire che l'azione è stata deliberata'. E adesso c'è un rischio escalation '...2023 - 03 - 15 19:50:25 Lavrov: rischi seri con incidenti tra potenze nucleari Con incidenti come quello del, 'gli Stati Uniti cercano provocazioni per intensificare i loro approcci ...Qualsiasi iniziativa che provochi uno scontro tra due potenze nucleari comporta sempre rischi molto seri e gli Stati Uniti non possono non capirlo'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej ...

La Russia cercherà di recuperare i resti del drone Reaper americano caduto nel Mar Nero: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev: “Non so se saremo in grado di recuperar ...Dopo che un jet da combattimento russo Su-27 ha colpito l'elica di un drone militare statunitense "Reaper", costringendo il comando Usa a farlo precipitare nel Mar Nero, arrivano i primi tentativi di ...