Drone Usa abbattuto dai russi | occhio a scherzare con l’Armageddon

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ritornano le tensioni tra Stati Uniti ea. In mattinata, il Pentagono ha dichiarato che due caccia intercettori supersonici, Su-27 Flanker, hannounhunter-killer, Mq-9 Reaper (Predator B), degli Stati Uniti nelle acque internazionali del Mar Nero. “Ci sono state altre intercettazioni simili, ma questa è degna di nota perché è stata pericolosa e poco professionale“, ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza Usa, John Kirby, che parla di un evento “unico al riguardo”. Nonostante tutto, il Cremlino ha già smentito categoricamente qualsiasi responsabilità. Secondo la versione a stelle e strisce, due jetsarebbero riusciti ad intercettare ildi sorveglianza americano, per poi procedere a colpire l’elica posta sul retro del mezzo. Il danno ...