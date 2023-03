Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Un caccia Su-27 russo si è scontrato con un drone MQ-9 Reaper statunitense sopra il Mar Nero. Secondo @US_EUCOM, l… - TgLa7 : ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - putino : Secondo NBC News, gli Stati Uniti hanno cancellato il software del drone e stanno valutando le opzioni di salvatagg… - ItaliaStartUp_ : Drone statunitense precipitato nel mar Nero, cosa sappiamo - isladecoco7 : RT @lapersistenza: “Un jet russo abbatte un drone americano sul Mar Nero” Lo annuncia l’esercito statunitense. Il presidente Usa, Joe Biden… -

"Vasja Tsymbal approverebbe", commenta l'esperto militare Ilja Kramnik sul suo canale Telegram. All'indomani dell'incidente che ha provocato lo schianto di unsul Mar Nero, sono in tanti in Russia a evocare le gesta del pilota sovietico Vasilij Tsymbal. Il blogger militare Roman Saponkov è stato tra i primi a ricordare che l'esuberante ...Il giorno dopo lo schianto del Reaper, la prima domanda riguarda la sorte del relitto. I vertici militari americani sostengono che ilnon è stato recuperato e - a quello che gli ......cookie FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Jet russo controUsa. ... Il Cremlino sottolinea come il mezzostesse 'volando in direzione del confine russo', ...

Jet russo danneggia drone Usa sul Mar Nero. La Casa Bianca convoca l'ambasciatore russo RaiNews

"Il drone statunitense precipitato nel Mar Nero non è entrato in collisione con alcun caccia russo nè è stato colpito in altro modo", ha ffermato il ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che "l ...sorveglianza e ricognizione dell'aeronautica statunitense che stava operando all'interno dello spazio aereo internazionale sul Mar Nero oggi.". Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento alla ...