Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ?? Cresce la tensione tra Washington e Mosca, dopo lo scontro tra un jet russo e un drone americano in volo sul Mar… - SecolodItalia1 : Drone, la Casa Bianca indaga. Colloquio telefonico tra i capi di Stato maggiore Usa e russo (video)… - annafbeswick : RT @Lukyluke311: Gli Stati Uniti non hanno ancora rimosso il relitto del drone ????Reaper dal Mar Nero ed è improbabile che siano in grado d… - watohal : RT @DarJedburgh: ...ho detto io , come quando i miei nonni svuotavano il pitale davanti alla porta del vicino di casa antipatico.?? Una rico… - Alderamin1974 : RT @ErmannoKilgore: @MarcoFattorini Che ci faceva il drone americano a 12.000 km da casa sua? -

...solo delle manovre per provocare l'abbattimento delma Mosca ha fatto capire che l'azione è stata deliberata'. E adesso c'è un rischio escalation 'Dipenderà dalla reazione americana, la...15 mar 13:27 LaBianca: ilUsa potrebbe non essere mai recuperato Ildi sorveglianza americano MQ - 9 che si è schiantato nel Mar Nero non è stato recuperato e potrebbe non venire ...Gli Usa: "Atto pericoloso" Il, ha spiegato il generale dell'aeronautica usa James Hecker, ... LaBianca ha quindi fatto sapere che ultimamente "ci sono state altre intercettazioni simili, ma ...

Drone nel Mar Nero, la Casa Bianca: "Proprietà Usa". Mosca: "Lo ... Metro

Perché è importante recuperare il drone abbattuto Il drone non è stato recuperato e per la Casa Bianca il velivolo potrebbe non essere mai recuperato. Gli Stati Uniti e la Russia puntano a recuperare ...Il drone di sorveglianza americano MQ-9 che si è schiantato nel Mar Nero non è stato recuperato e potrebbe non essere mai recuperato, ha detto alla Cnn il portavoce della Casa Bianca John Kirby. “Non ...