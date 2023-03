Drone | gli Usa frenano | ' L' abbattimento da parte russa non è stato intenzionale'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - putino : Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury… - Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - Mugna : RT @the_highsparrow: La Federazione Russa abbatte un drone americano e gli USA non reagiscono, ma ovviamente guerrafondaio è sempre l'occid… - s02526371 : RT @ultimenotizie: Il comandante militare della #Nato, il generale Christopher Cavoli, ha informato tutti e trenta gli Stati che fanno part… -

Con incidenti come quello delUsa, "Stati Uniti cercano provocazioni per intensificare i loro approcci conflittuali". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato da Ria Novosti. "Qualsiasi incidente ...Voglio essere chiaro,Stati Uniti continueranno a volare e ad operare ovunque il diritto ... commentando la collisione tra un jet russo e unUsa sul Mar Nero. 2023 - 03 - 15 15:09:25 La ...Le precauzioni contro il possibile spionaggio russoamericani hanno cancellato da remoto il software delMq - 9 Reaper prima che cadesse nel mar Nero, in modo da impedire ai russi di ...

Drone abbattuto, corsa Usa-Russia per recuperare relitto: perché è ... Adnkronos

La digitalizzazione dei sottoservizi verrà realizzata grazie a rilievi aerei (droni), laser scanner e georadar. L’insieme dei dati raccolti consente di fotografare in tempo reale la situazione, ...La Russia accusa gli Stati Uniti di aver avviato una campagna attiva di ricognizione ... condotte in ambito Nato (il drone era partito dalla Romania). Alcuni media internazionali hanno rivelato un ...