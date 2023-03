Drone abbattuto, tensione Usa-Russia: le due versioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Scontro nei cieli su Mar Nero e sale la tensione tra Stati Uniti e Russia, con scambio di accuse tra Washington e Mosca dopo il primo contatto diretto tra le due superpotenze dopo il primo anno di guerra in Ucraina. Un Drone MQ-9 americano precipita dopo la collisione con un jet Su-27 russo, secondo la versione a stelle e strisce. La Russia nega ogni responsabilità e parla di incidente: il Drone è caduto da solo dopo una manovra errata. STATI UNITI – Gli Stati Uniti ricostruiscono l’episodio, durato 30-40 minuti, con le informazioni diffuse da Casa Bianca e Pentagono. Il Drone, secondo il generale James Hecker, “stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo”, appunto un Su-27 che ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Scontro nei cieli su Mar Nero e sale latra Stati Uniti e, con scambio di accuse tra Washington e Mosca dopo il primo contatto diretto tra le due superpotenze dopo il primo anno di guerra in Ucraina. UnMQ-9 americano precipita dopo la collisione con un jet Su-27 russo, secondo la versione a stelle e strisce. Lanega ogni responsabilità e parla di incidente: ilè caduto da solo dopo una manovra errata. STATI UNITI – Gli Stati Uniti ricostruiscono l’episodio, durato 30-40 minuti, con le informazioni diffuse da Casa Bianca e Pentagono. Il, secondo il generale James Hecker, “stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo”, appunto un Su-27 che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La notizia del momento è che un drone Reaper americano potrebbe essere stato abbattuto sul Mar Nero. Si sono persi… - Tg3web : Un caccia russo ha colpito e abbattuto un drone americano in volo sul Mar Nero. 'Un'azione pericolosa e non profess… - putino : Nel Mar Nero è avvenuto un non meglio precisato incidente che ha coinvolto un drone Reaper di fabbricazione statuni… - Antifa80 : @Marieddutzulla @LuigiDeBiase @NicolaMelloni È normale un drone che sorvola territori che sono teatro di una guerr… - adapallai : RT @ultimenotizie: Il drone Usa abbattuto da un jet russo sul #MarNero stava conducendo un'operazione di routine nello spazio aereo interna… -