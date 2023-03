Drone abbattuto, Russia: “Non vogliamo scontro con Usa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Russia non sta cercando lo scontro con gli Stati Uniti”. Lo ha detto l’ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, che ieri è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione, secondo gli Usa, tra un Drone MQ-9 americano e un jet Su-27 russo sul Mar Nero. Ma per Mosca “non c’è stato alcun contatto” e il Drone è caduto da solo dopo una manovra sbagliata. Antonov ha detto di aver incontrato l’assistente del Segretario di Stato americano Antony Blinken, Karen Donfried. Mosca “considera una provocazione l’incidente con il Drone americano nei cieli sopra il Mar Nero” ha dichiarato Antonov. “La questione delle ‘conseguenze’ per Mosca dopo l’incidente del Drone non è stata sollevata”, ha spiegato il diplomatico, sottolineando la necessità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lanon sta cercando locon gli Stati Uniti”. Lo ha detto l’ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, che ieri è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione, secondo gli Usa, tra unMQ-9 americano e un jet Su-27 russo sul Mar Nero. Ma per Mosca “non c’è stato alcun contatto” e ilè caduto da solo dopo una manovra sbagliata. Antonov ha detto di aver incontrato l’assistente del Segretario di Stato americano Antony Blinken, Karen Donfried. Mosca “considera una provocazione l’incidente con ilamericano nei cieli sopra il Mar Nero” ha dichiarato Antonov. “La questione delle ‘conseguenze’ per Mosca dopo l’incidente delnon è stata sollevata”, ha spiegato il diplomatico, sottolineando la necessità ...

