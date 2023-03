Drone abbattuto | primo confronto Usa-Russia | così scoppiano le guerre

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Unda guerra americano da ricognizione modello Reaper MQ-9, cioè di fatto un velivolo senza equipaggio, è statocon una dinamica “sporca” che non è ancora ben chiara. Pare che il-che volava vicino alla Crimea- sia stato affiancato da due caccia russi Se-27 Flanker e che uno dei due gli si sia messo davanti scaricando carburante mentre l’altro ha danneggiato l’elica propulsiva posteriore, il che ha costretto gli americani che lo controllavano da terra a far precipitare ilin mare. Un piccolo incidente e un ambasciatore convocato , ècheleSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury… - SkyTG24 : Jet russo contro drone Usa sul Mar Nero, sale tensione Mosca-Washington. Cosa sappiamo - Secchicandi2 : RT @SicilianoSum: Altro che #TopGunMaverick ! I 2 piloti russi,secondo la ricostruzione della CBS,sono stati ECCEZIONALI facendo una manov… - Sonotornato4 : RT @Uni91070952: Non farti ingannare La presunta 'collisione' tra un jet da combattimento russo SU-27 e un drone MQ9 Reaper dell'aeronautic… - Miky3881 : RT @putino: Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury Ignat, port… -

Quando il pilota russo ha visto che il velivolo resisteva ha fatto una stretta virata con il jet colpendo ile provocandone la caduta". Ci sono stati precedenti analoghi che magari non sono ...IlMQ - 9 Reaper, senza equipaggio, era partito da una base in Romania . Secondo gli americani due caccia intercettori russi SU - 27S lo hanno. "Se il messaggio è che vogliono ...Stando a quanto riporta il New York Times, che cita fonti militari Usa, ilamericano era decollato da una base in Romania per una missione di ricognizione. Le stesse fonti specificano che il ...

Drone abbattuto, Russia: "Non vogliamo scontro con Usa" Adnkronos

Tensione tra Usa e Russia, com'è fatto il drone MQ-9 Reaper abbattuto e cosa è in grado di fare Intercettazione o collisione: su questa dicotomia del gergo militare si fonda il caso che ha alzato… ...Aerei russi in Ue e drone Usa abbattuto, cosa è successo Per quanto riguarda l’aereo russo è stato scortato dai due caccia inglese e tedesco lontano dallo spazio aereo dell’Estonia nella giornata di ...