Drone abbattuto, Orsini: "Crisi Usa-Russia? Per bombardiere americano" (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – "La Crisi grossa tra Usa e Russia si è verificata alcuni giorni fa quando un B52 americano si è avvicinato ai cieli di Kaliningrad, territorio russo. In Europa abbiamo 6 bombardieri B52 americani: quando ho sentito la notizia del Drone mi ha spaventato molto meno". Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, si esprime così sull'abbattimento di un Drone americano sul Mar Nero. Per Washington, il velivolo è caduto dopo una collisione provocata da un jet russo. Per Mosca, il Drone è precipitato dopo una manovra errata. "E' probabile che i russi abbiano colpito intenzionalmente il Drone perché gli ucraini spesso si trovano in condizioni di vantaggio grazie alle informazioni ottenute dall'intelligence americana", dice il ...

