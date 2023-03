Drone abbattuto, Mosca: raccoglieva dati su di noi per conto di Kiev. Gli Usa: continueremo a volare lì (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarebbe avvenuto fra l’unica elica, posteriore, dell’MQ9 e il muso di uno dei due caccia russi Su-27 che lo stavano seguendo la collisione che ha fatto poi precipitare nel Mar Nero il Drone statunitense costringendo Russia e Usa a incontrarsi ad alto livello per spegnere le fiamme di quello che rischia di essere il momento di conflitto più grave della crisi Ucraina e della contrapposizione fra Washington e Mosca. L’ambasciatore Anatoly Antonov è stato convocato dal Dipartimento di Stato Usa e chiamato a fornire spiegazioni dopo la prima risposta del ministero della Difesa di Mosca che, nell’immediatezza del fatto, ha sostenuto che il Drone americano MQ-9 Reaper precipitato nel Mar Nero “stava violando le norme di utilizzo dello spazio aereo” e per questo “i caccia russi si sono alzati in volo”. Ma ”non c’è stato alcun ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarebbe avvenuto fra l’unica elica, posteriore, dell’MQ9 e il muso di uno dei due caccia russi Su-27 che lo stavano seguendo la collisione che ha fatto poi precipitare nel Mar Nero ilstatunitense costringendo Russia e Usa a incontrarsi ad alto livello per spegnere le fiamme di quello che rischia di essere il momento di conflitto più grave della crisi Ucraina e della contrapposizione fra Washington e. L’ambasciatore Anatoly Antonov è stato convocato dal Dipartimento di Stato Usa e chiamato a fornire spiegazioni dopo la prima risposta del ministero della Difesa diche, nell’immediatezza del fatto, ha sostenuto che ilamericano MQ-9 Reaper precipitato nel Mar Nero “stava violando le norme di utilizzo dello spazio aereo” e per questo “i caccia russi si sono alzati in volo”. Ma ”non c’è stato alcun ...

