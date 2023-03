Drone abbattuto | decollo da Romania Usa | Potremmo non recuperarlo mai

(Di mercoledì 15 marzo 2023) IlMq - 9 che l'esercito americano è stato costretto a far precipitare nel Mar Nero dopo che il velivolo era stato danneggiato, secondo la versione americana, in una collisione con un caccia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury… - Tg3web : Un caccia russo ha colpito e abbattuto un drone americano in volo sul Mar Nero. 'Un'azione pericolosa e non profess… - SkyTG24 : Jet russo contro drone Usa sul Mar Nero, sale tensione Mosca-Washington. Cosa sappiamo - aurelio_adorno : RT @GeopoliticalCen: Passaggio di un SU-27 in prossimità di un drone RQ-9 americano. Probabilmente quello abbattuto ieri. - AlfredCalogiuri : RT @Uni91070952: Non farti ingannare La presunta 'collisione' tra un jet da combattimento russo SU-27 e un drone MQ9 Reaper dell'aeronautic… -

Stando a quanto riporta il New York Times, che cita fonti militari Usa, ilamericano era decollato da una base in Romania per una missione di ricognizione. Le stesse fonti specificano che il ...Stando a quanto riporta il New York Times, che cita fonti militari Usa, ilamericano era decollato da una base in Romania per una missione di ricognizione. Le stesse fonti specificano che il ...Ritornano le tensioni tra Stati Uniti e Russia. In mattinata, il Pentagono ha dichiarato che due caccia intercettori supersonici russi, Su - 27 Flanker , hannounhunter - killer, Mq - 9 Reaper (Predator B) , degli Stati Uniti nelle acque internazionali del Mar Nero. 'Ci sono state altre intercettazioni simili, ma questa è degna di nota ...

Drone abbattuto, Orsini: "Crisi Usa-Russia Per bombardiere americano" Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Aerei russi in Ue e drone Usa abbattuto, cosa è successo Per quanto riguarda l’aereo russo è stato scortato dai due caccia inglese e tedesco lontano dallo spazio aereo dell’Estonia nella giornata di ...