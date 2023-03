Drone abbattuto | decollo da Romania Usa | Potremmo non recuperarlo mai

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Washington, 15 mar. (Adnkronos) - Il ufficio.stampa@snaitech.it dopo che il velivolo era stato danneggiato, secondo la versione americana, in una collisione con un caccia russo Su-27, "non è stato recuperato e potrebbe non esserlo mai". Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, alla Cnn. "Non sono sicuro che saremo in grado di", ha detto Kirby, secondo cui il velivolo è caduto in un punto in cui le acque sono "molto, molto profonde". "Stiamo ancora valutando se è possibile organizzare un recupero", ha aggiunto, sottolineando: "Abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre al minimo qualsiasi valore dal punto di vista dell'intelligence che potrebbe ottenere chi dovesse mettere le mani su quel". Stando a quanto riporta il New York Times, che cita fonti militari Usa, il...

Ritornano le tensioni tra Stati Uniti e Russia. In mattinata, il Pentagono ha dichiarato che due caccia intercettori supersonici russi, Su-27 Flanker, hanno abbattuto un drone hunter-killer, Mq-9 Reaper (Predator B), degli Stati Uniti nelle acque internazionali del Mar Nero. 'Ci sono state altre intercettazioni simili, ma questa è degna di nota...

