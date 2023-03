Drone abbattuto | corsa Usa - Russia per recuperare relitto | perché è importante Cosa può avere visto

(Di mercoledì 15 marzo 2023)ha '' ilUsa caduto nel Mar Nero? Gli Stati Uniti e lapuntano aildel MQ - 9 per motivi diversi. Washington non vuole che "qualcuno metta le mani" sull'...

Tuttavia, secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, il"non è stato recuperato e potrebbe non esserlo mai" . "Non sono sicuro che saremo in grado di ...... sottolineando che 'abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre al minimo qualsiasi valore dal punto di vista dell'intelligence che potrebbe ottenere chi dovesse mettere le mani su quel'. ...Tutti i dettagli Martedì un aereo da caccia russo Su - 27 haunamericano modello MQ - 9 Reaper nello spazio aereo internazionale sopra il mar Nero. Lo ha annunciato l'esercito degli ...

Drone abbattuto, corsa Usa-Russia per recuperare relitto: perché è importante Adnkronos

Le tensioni tra Washington e Mosca non conoscono tregua dopo l’incidente del drone americano abbattuto da aerei da combattimento russi nel Mar Nero: il segretario alla Difesa degli Usa Lloyd Austin ha ...Lo scontro continua dopo l’alta tensione delle scorse ore. Le autorità russe hanno affermato che cercheranno di recuperare i frammenti del drone di sorveglianza statunitense precipitato nel Mar Nero ...