Dramma senza fine | salgono a 86 le vittime di Cutro

AGI - Fonti della Protezione civile riferiscono che le vittime recuperate questa mattina sul tratto di costa tra Steccato di Cutro e Praialonga (Crotone) sono salite a cinque. Poco fa è stato ritrovato il cadavere di una bambina dall'apparente eta' di 3 anni. Il cadavere d un altro bambino, di 7 o 8 anni, era stato recuperato in mattinata insieme a quelli di tre adulti, una donna e due uomini, resi irriconoscibili dalla lunga permanenza in acqua. Le vittime ora sono salite a 86. Difficile il riconoscimento dopo 17 giorni in acqua. Sul posto sono arrivati la Polizia Scientifica e il medico legale per i rilievi. All'appello ora mancano 15 persone, e le ricerche lungo tutta la costa proseguono senza sosta.

